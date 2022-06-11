TÜGVA yaz okulu 20 Haziran'da başlıyor

Yaz okulunun Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Mehmet Akif Ortaokulu’nda yapılacağını kaydeden Kayabaşı, “Yaz okulumuza ilgileri için bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu sene hem değerlerimizi öğreneceğiz. Hem de sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz. Genç kardeşlerimiz Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenirken hem de Siyer-i Nebi dersleri ile Peygamber efendimizi daha iyi tanıyacaklar. Aynı zamanda Peygamber efendimizin teşvik ettiği ve üzerinde durduğu binicilik, yüzme ve okçuluk gibi sporları da öğrenme fırsatı bulacaklar. Biz yaz okulumuzda gençlerimizin öğrendiği hakikatleri uygulama ile de pratiğe dökmüş oluyoruz. Başvurularımız devam ediyor bütün ortaokullu genç kardeşlerimizi yaz okulumuza bekliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

