TÜGVA, Şehitliği ziyaret etti
TÜGVA Çorum İl Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Güncel 21.03.2021, 10:52
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TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve TÜGVA’lı gençlerin katıldığı ziyarette şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.
TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, burada yapmış olduğu konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ettiklerini belirterek, “Çanakkale, Anadolu’daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır” dedi.
(Haber Merkezi)
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