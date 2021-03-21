TÜGVA, Şehitliği ziyaret etti

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ve TÜGVA’lı gençlerin katıldığı ziyarette şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, burada yapmış olduğu konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ettiklerini belirterek, “Çanakkale, Anadolu’daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır” dedi.

(Haber Merkezi)