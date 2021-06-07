TÜGVA ortaokul yaz okulu kayıtları başladı

Çorum’da 5 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yaz okulunun kayıtlarının internet üzerinden başvurularak alınmaya başlandığı belirtildi. 10-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin kayıt olabileceği program için kayıtların 5 Temmuz gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, gençlerin istifade edebilecekleri her alanda bulunduklarını belirterek, “Bu sene ortaokullu gençlerimizle unutulmaz bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz. Spor dersleri ile psikomotor (bedensel) gelişim, teorik derslerle bilişsel gelişim, dini derslerle değerler eğitimi kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

