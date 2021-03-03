“TÜGVA, milli bir gençlik yetişmesine katkı sağlıyor”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, TÜGVA Gençlik Buluşlası’nda gençlerle tecrübelerini aktardı. Yakup Sarı, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nı desteklerini söyledi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve yeni tip koronavirüs salgını sürecinin seyri ve okulların açılması hakkında gençlerin merak ettiği konuları aydınlattı. Yakup Sarı ayrıca TÜGVA’nın ülkede yerli ve milli bir gençlik yetiştirme konusundaki çalışmaların öneminden de bahsetti.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ile birlikte gerçekleştirilen Gençlik Buluşması sonunda İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'ya hediye takdim etti.

Enes Kayabaşı, geleneksel hale getirdikleri Gençlik Buluşmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini söyledi.

(Haber Merkezi)