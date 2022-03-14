TÜGVA ile Diyanet yüzleri güldürdü
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Güncel 14.03.2022, 20:24
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Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği, Çorum'da tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ile birlikte gıda yardımı dağıttı.
TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı yaptığı açıklamada, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir Hadis-i Şerifi sırrınca şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Geçen yıl olduğu gibi bu sene de İl Temsilciliği olarak ihtiyaç sahibi aileleri ve öğrenci kardeşlerimizi tespit ettik. Türkiye Diyanet Vakfımızla beraber gıda paketi dağıttık.
Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfımızın Çorum Şubesine ve değerli hocamız Çorum İl Müftümüz Sayın Muharrem Biçer’e teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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