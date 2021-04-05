TÜGVA heyetinden Vali Çiftçi’ye ziyaret

Bir dizi etkinliğe katılmak üzere ilimize gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi de ziyaret etti.

TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Beşinci ile Emrah Özgül, İç Anadolu Bölge Sorumlusu Osman Faruk Demirli ve TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, Vali Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Çiftçi’ye TÜGVA’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Eminoğlu, TÜGVA yayınlarından da hediye etti. Vali Mustafa Çiftçi de TÜGVa’nın çalışmalarını takdir ederek heyete görevlerinde başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

