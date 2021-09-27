TÜGVA'dan “kitap kurdu” projesi

Okul müdürlüklerini ziyaret eden TÜGVA ekibi, hem yeni eğitim-öğretim yılını kutladı hem de Kitap Kurdu projesini okul müdürleri ile paylaştı.

Proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman ekipler tarafından seçilen kitapları okuyan ortaokul öğrencilerini ve danışman öğretmenleri yapılan derecelendirme sonucunda çeşitli para ödülleri bekliyor. Yarışma Çorum'daki ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri kapsıyor.

Proje hakkında bilgi veren TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Necip Fazıl Kısakürek, 'Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır' der. Bu minvalde biz TÜGVA olarak ortaokullu kardeşlerimize hem yeni ufuklar açmak için hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bu projeyi önemsiyoruz.

Bu proje kapsamında genç kardeşlerimizin sosyal gelişimlerine, düşünme kabiliyetlerinin gelişimlerine, anlama ve algılama düzeylerini yükseltmesine, hızlı düşünme ve kendini ifade etme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Tüm ortaokullu kardeşlerimizin yarışmaya yoğun katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Başvuru süreci ise internet üzerinden http://tugva.org/kitap-kurdu/ adresinden yapılabilecek. (Haber Merkezi)

