TÜGVA, 700 öğrenci ile yaz okulunu başlattı

Çorum’da 6 okulda gerçekleştirilen yaz okuluna ilk gün veliler ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim dersi ile başlayan yaz okulu, sportif faaliyetlerle devam etti. Gençler ilk olarak okçuluğun temellerini öğrenip ok attı. Yaz okulu ilerleyen günlerde yüzme ve binicilik faaliyetleri ile devam edece.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı “Elhamdülillah bu yıl da yaz okulumuza büyük bir çoşkuyla başladık. Gençlerimiz hem Kur’an-ı Kerim öğrenecekler hem de sportif faaliyetler gerçekleştirecekler. Gençlerimizin yaz okuluna ilgisi bizleri çok mutlu etti. Yaz okulumuzda gençlerimiz hem Rabbimizin kelamını okumayı öğreniyor hem de Siyer-i Nebi dersleri ile Peygamber efendimizin hayatını öğrenecekler. Okçuluk, yüzme, binicilik sporlarını da deneme fırsatı bulacaklar. Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yaz okulumuz kapsamında okullarda görev alan bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaz okulu kayıtlarımız devam ediyor. Bütün gençlerimizi yaz okuluna bekliyoruz” diye konuştu.

(Bülent USLU)

