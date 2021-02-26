Tuğba Ünal hayranlarına keyifli dakikalar yaşatıyor

Gördüğü büyük ilgi karşısında platforma özel bir çalışma hazırlayan Tuğba Ünal, ayrıca "Müzik, dans, eğlence, sanat ve daha birçok dalda içeriklerin bulunduğu bu platform, pandemi döneminde benim için çok keyifli bir hale geldi" dedi.

(Haber Merkezi)

