Tuğba Ünal hayranlarına keyifli dakikalar yaşatıyor
Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, eğlenceli TikTok videoları ile hayranlarına keyifli dakikalar yaşatıyor. Aynı zamanda canlı yayın performanslarını ve dans ettiği videolarını paylaşan güzel sanatçı, TikTok'ta hayranlarıyla bağ kuruyor, hayatından kesitler sunduğu kısa vlog videolar yayınlıyor.
Güncel 26.02.2021, 22:53
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Gördüğü büyük ilgi karşısında platforma özel bir çalışma hazırlayan Tuğba Ünal, ayrıca "Müzik, dans, eğlence, sanat ve daha birçok dalda içeriklerin bulunduğu bu platform, pandemi döneminde benim için çok keyifli bir hale geldi" dedi.
(Haber Merkezi)
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