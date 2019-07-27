Tuğba & Burak çifti evlendi

2004-2005 sezonunda Çorumspor’un Süper Genç takımında kaptanlık yapan, daha sonra Samsun temsilcisi Kadıköyspor’da da top koşturan Burak Aydın, Çorumspor, Bozdoğan Belediyespor ve Çorum Belediyespor macerasının ardından futbol hayatını noktaladı.

CHP Kadın Kolları Sekreteri Filiz ve Menajer Mahmut Aydın çiftinin oğulları Burak ile Kırklareli Pınarhisar’ın tanınmış mali müşavirlerinden Erol ve Hatice Erişen çiftinin kızları Tuğba düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Güleryüz Restaurant’ta yapılan düğüne, çiftin yakınları ve spor camiası akın etti. Genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetliler gece boyunca gönüllerince eğlendi.

ÇORUM HABER Burak-Tuğba çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Rıfat KARA)