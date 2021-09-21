Tugay ve Altuğ Afat’ın anneleri hayatını kaybetti

Kısa süre önce hastalığı ortaya çıkan Sevim Afat, oğlu Tugay Afat’ın refakatinde Ankara’da büyük bir itina ile tedavi edildiyse de, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sevim Afat’ın cenazesi, Ankara’dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından tahsis edilen cenaze aracı ile akşam Çorum’a getirildi ve Çorum Özel Hastanesi morguna konuldu.

Cenaze saat 11.30’da morgdan alınarak Teslim köyüne götürüldü. Cenazenin Özel Hastane’den alınması sırasında ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Afat Ailesi’nin yakınları ve dostları hazır bulundu.

Cenaze, Teslim köyü mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra, çok kalabalık bir cemaat tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.



(Taner ŞİMŞEK- Volkan SINAYUÇ)

