Tüfekle kuyumcu soygunu; 2 kilo altınla kayıplara karıştılar

Olay akşam saat 18.30 sıralarında Sunguroğlu Mahallesi 1'inci Cadde'de yer alan N.K.'ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzleri kar maskeli 3 kişi, pompalı tüfeklerle geldikleri işyerinde kuyumcu N.K.'yi etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 2 kilo altın ve kasadaki yüklü miktarda parayı aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)