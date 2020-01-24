Tüfekle kendini vurdu

Olay Çorum’un Sungurlu İlçesi Ekmekçi Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bölgeye göre 67 yaşındaki Talip Ş., evde tek başına olduğu sırada tüfeği ile ilgilenirken bir anda tüfek ateş aldı.

Karın bölgesinden ağır yaralanan talihsiz adam komşularının ihbarı ile olay yerine çağrılan ambulansla göktürk Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Talip Ş.’nin durumunun ciddiyetini korunduğu belirtildi Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)