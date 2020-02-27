Tüfekçi’den görevi devraldı

22 Mayıs 2018’den buyana CHP İl Başkanı olarak görev yaptığını söyleyen Tüfekçi, “Partimizin bayrağını bir çıta daha yükseğe çıkartmak için gece gündüz demeden çalıştık. Bilindiği üzere Pazar günü yapılan seçimde aday olmadım. Kongrede Sayın Mehmet Tahtasız yarıştan birinci çıktı. Kendisinin bizden devraldığı bu bayrağı bir çıta daha yükselteceğinden hiç şüphem yok. Ben de CHP’nin bir mensubu olarak bu mücadele içerisinde yerimi alacağım” dedi.

Tüfekçi, konuşmasının ardından partinin mührünü, anahtarını, işletme ve karar defterlerini Tahtasız’a verdi. (Taner ŞİMŞEK)