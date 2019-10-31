Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Tüfekçi’den 29 Ekim ve Kadeş Meydanı teşekkürü

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bu yıl daha farklı bir coşkuyla kutlandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tüfekçi’den 29 Ekim ve Kadeş Meydanı teşekkürü

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bu yıl daha farklı bir coşkuyla kutlandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

31 Ekim 2019 Perşembe 00:22
Tüfekçi’den 29 Ekim ve Kadeş Meydanı teşekkürü

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının çeşitli etkinliklerle dolu dolu kutlandığına işaret eden Tüfekçi, “Kutlama programları gerek katılım, gerekse coşku ve içerik açısından bu sene, geçtiğimiz yıllara oranla daha farklıydı. Kadeş Meydanı’nda yapılan etkinlikler göz doldurmuş ve alkışı hak etmiştir. Bayram etkinliklerinin demokrasi havasında, büyük bir olgunluk ve coşku içinde geçmesine katkıda bulunan başta Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın olmak üzere milletvekillerimize, siyasi parti yöneticilerimize, güvenlik görevlilerimize, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin temsilcilerine ve halkımıza teşekkür ederiz. Cumhuriyet coşkusunun artarak, büyüyerek devam etmesini temenni ediyoruz. Bizi biz yapan değerlere hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Ortak noktamız vatanımız, milletimiz, ay yıldızlı bayrağımız, toprak bütünlüğümüz ve milli değerlerimizdir. Atatürk’ün yolundan sapmadan, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak hep birlikte kardeşliğimizi güçlendirmek, aydınlık geleceğimizi oluşturmak durumundayız” dedi.
CHP İl Başkanı Tüfekçi, ayrıca eski Özel İdare, Sağlık Müdürlüğü, Tekel binası ve bazı gayrimenkullerden oluşan bölgeye yaptırılan meydana “Kadeş Barış Meydanı” isminin verilmesini sağlayan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerine de teşekkür ederek, Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan "Kadeş" isminin Çorum’a çok yakıştığını vurguladı. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.10.2019 00:37
İlgili Haberler
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Seyir halindeki motor devrildi
Seyir halindeki motor devrildi
AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi
AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti
Karapıçak’tan yoğun mesai
Karapıçak’tan yoğun mesai

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim