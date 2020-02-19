Tüfekçi ile yönetimi, son yönetim toplantısını yaptı

Haftasonu yapılacak olan kongrede aday olmayacağını duyuran CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi başkanlığında CHP İl Yönetim Kurulu Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

CHP İl Başkanı Tüfekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Yönetim Kurulu üyeleriyle biraraya gelerek son İl Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Görev süresi boyunca kendisine destek olan ve partinin daha ileri noktalara gelmesi noktasında büyük emek harcayan İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Tüfekçi, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında politik mücadelesini sürdüreceğini ve CHP’nin iktidar olması için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)