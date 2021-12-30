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Tüfeği çocuk çalmış
Güncel 30.12.2021, 23:46
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Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 9. Sokak üzerinde bulunan ikamet içerisinden ruhsatlı av tüfeği çalındı.
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren failin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, çalınan ruhsatlı av tüfeği ile birlikte yakalanarak bahse konu ruhsatlı tüfek gerekli incelemeler için muhafaza altına alındı. Fail, yaşı küçük olduğundan kimlik tespiti yapılarak ailesine teslim edildi. (Haber Merkezi)
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