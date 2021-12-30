Tüfeği çocuk çalmış

Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 9. Sokak üzerinde bulunan ikamet içerisinden ruhsatlı av tüfeği çalındı.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayını gerçekleştiren failin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, çalınan ruhsatlı av tüfeği ile birlikte yakalanarak bahse konu ruhsatlı tüfek gerekli incelemeler için muhafaza altına alındı. Fail, yaşı küçük olduğundan kimlik tespiti yapılarak ailesine teslim edildi. (Haber Merkezi)

