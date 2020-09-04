TÜFE’de geçen yıla göre 12.60 artış var
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tüketici fiyat endeksi (TÜFE) konusunda Ağustos 2020 değişim oranlarıyla ilgili KTR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için bülten yayımladı.
TÜFE’nin Ağustos ayında bir önceki aya göre değişim oranının Türkiye genelinde %0,86, bölgede ise %0,58 olduğunun belirtildiği açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %12,60 ve 12 aylık ortalamaya göre %10,99 olarak gerçekleştiği dile getirildi.
TÜFE’de Ağustos ayında ana harcama gruplarına bakıldığında bölgede aylık bazda en yüksek artışın %13.69 ile kişisel bakım ürünlerinde gerçekleştiğinin anlatıldığı açıklamada bunu %7.09 ile “Çeşitli mal ve hizmetler” grubu ve %3,46 ile “Ayakta Tedavi Hizmetleri” grubunun izlediği belirtildi. Açıklamaya göre aylık en yüksek düşüş ise %1.58 ile eğlence araçları ve malzemelerinde oldu. Bunu %1.47 ile Gıda ve %1.4 ile gıda ve alkolsüz içecekler grupları izledi.
Bölgede ağustos ayında en çok artan ürünler %17.57 ile limon, %14.65 ile mücevher, %10,35 ile taze fasulye, olurken fiyatı azalan ürünler ise %24,54 ile patates, %21,58 ile domates, %19,34 ile sivri biber oldu. (Haber Merkezi)
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