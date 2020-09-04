TÜFE’de geçen yıla göre 12.60 artış var

TÜFE’nin Ağustos ayında bir önceki aya göre değişim oranının Türkiye genelinde %0,86, bölgede ise %0,58 olduğunun belirtildiği açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %12,60 ve 12 aylık ortalamaya göre %10,99 olarak gerçekleştiği dile getirildi.

TÜFE’de Ağustos ayında ana harcama gruplarına bakıldığında bölgede aylık bazda en yüksek artışın %13.69 ile kişisel bakım ürünlerinde gerçekleştiğinin anlatıldığı açıklamada bunu %7.09 ile “Çeşitli mal ve hizmetler” grubu ve %3,46 ile “Ayakta Tedavi Hizmetleri” grubunun izlediği belirtildi. Açıklamaya göre aylık en yüksek düşüş ise %1.58 ile eğlence araçları ve malzemelerinde oldu. Bunu %1.47 ile Gıda ve %1.4 ile gıda ve alkolsüz içecekler grupları izledi.

Bölgede ağustos ayında en çok artan ürünler %17.57 ile limon, %14.65 ile mücevher, %10,35 ile taze fasulye, olurken fiyatı azalan ürünler ise %24,54 ile patates, %21,58 ile domates, %19,34 ile sivri biber oldu. (Haber Merkezi)