TÜFE 1 yılda %11,51 arttı

Temmuz 2020’de bölgede Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) bir önceki aya göre %0,70, bir önceki yılın aralık ayına göre %0,70 bir önceki yılın aynı ayına göre %12,38 ve 12 aylık ortalamalara göre %11,20 oranında artış gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada Türkiye genelinde ise TÜFE’nin önceki aya göre %0,58, önceki yılın aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %11,76 ve 12 aylık ortalamaya göre %11,51 olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamada temmuz 2020 döneminde bölgede aylık bazda en yüksek artış %3,64 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda gerçekleşti. Aylık en fazla azalış ise %1,34 ile gıda ve alkolsüz içecek alanında oldu.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada bölgede Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürünler ise; Elma %22,85, marul %22,07, yumurta %11,35, olurken fiyatı azalan ürünler ise taze fasulye, kabak ve patlıcan oldu.

Türkiye geneline bakıldığında fiyatı en çok artan ürünler yurt içi turları, yumurta ve LPG, fiyatı azalan ürünler ise taze fasulye, kabak ve patlıcan oldu. (Haber Merkezi)