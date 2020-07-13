Tufan Köse’nin ailesi trafik kazası geçirdi

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin babası Köksal Köse ve annesi Nezaket Köse, trafik kazası geçirdi. Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Köksal Köse ve eşi Nezaket Köse, Çorum-Samsun Karayolu baraj bağlantısı yakınlarında geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Köksal ve Nezaket Köse çifti, tedbir amaçlı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de anne ve babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)