TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır” 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada FAO'nun (Food and Agriculture Organization) hazırladığı rapora göre dünyada her dokuz kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin korumacı politikalar izlemeye başlaması nedeniyle insanların sağlıklı gıdaya ulaşmakta daha fazla zorlukla karşılaşabileceklerini ve salgın nedeniyle de aç insan sayısının daha da artabileceğini dile getiren Nihat Çelik, vatandaşların gıda güvencesi için bitkisel üretimin yanı sıra özellikle sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığın önemine değinerek, “Ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında artışlar yaşanması bu bakımdan önemlidir. Cumhurbaşkanımızın küçükbaş hayvan sayısının nüfus başına bir hayvan olacak şekilde artırılması talimatları ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin yeni destekler vermesi küçükbaş hayvan sayımızı artırmıştır. 2019’da 48,5 milyon olan hayvan sayımız yüzde 11,6’lık artışla 2020’de 54,1 milyona ulaşmıştır. Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona çıkarılması için birliklerimizle beraber gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz insanımızın sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanmasıdır. Ülkemiz için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır” dedi.

Yaşanan göçler nedeniyle köylerde yaşayan nüfusun yaş ortalamasının 55’e yükseldiğini ifade eden Çelik, gençlerin kırsala dönmesini ve üretime katılmasını sağlayacak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, “Ancak bu şekilde küçükbaş hayvancılığımızın yaşadığı sorunlar çözüm bulacak, hedeflerimize ulaşmamız mümkün olacaktır. Böylece sadece ülkemizi doyurmaya devam etmekle kalmayız, rahatlıkla içinde bulunduğumuz coğrafyanın sağlıklı gıda açığını da kapatırız” şeklinde konuştu.

