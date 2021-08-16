TÜBİTAK’tan TSO’ya ziyaret

TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Tarım Gıda ve Kalkınma Lideri Barış Çarıkçı ve Proje Ekip Sorumlusu Süleyman Maraba, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Üyesi Akif Coşkun'un da bulunduğu ziyarette, Doğu Karadeniz Projesi ve Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve TÜSSİDE tarafından gerçekleştirilen 'Amasya-Çorum İlleri Tarımsal Üretim ve Tarımsal Sanayi Yatırım Potansiyeli Araştırma Projesi' hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)

