TÜBİTAK’tan proje duyurusu

Hitit Üniversitesi, lisans öğrencilerini için bir duyuru yayımlayarak, proje yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan TÜBİTAK'ın Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destek Programı'na başvuracak öğrenciler içini son başvuru tarihini hatırlattı.

Hitit Üniversitesinden yapılan duyuru şu şekilde; “Üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerini, proje yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” için 2021 yılı birinci dönem başvuru tarihleri belirlenmiştir.

14 Nisan 2021 tarihinde açılan programa, son başvuru tarihi 14 Mayıs 2021 olarak belirtilmiştir. TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı ile ilgili detaylara

“ https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-arastirma-projeleri-destegi-programi” adresinden ulaşılabilmektedir.

Program kapsamında, lisans öğrencilerinin yürütücü olduğu projelerin üniversitelerden bir akademik ve bir sanayi danışmanı rehberliğinde yapılıyor olması gerekmektedir. İlgili programa başvuru yapmak isteyen ve akademik danışman/öğrenci eşleştirilmesine ihtiyaç duyan lisans öğrencilerimizin http://form.hitit.edu.tr/formGoster/9P6A9K9M20214268X6A8C5S bağlantısından veya http://tto.hitit.edu.tr/ adresindeki TÜBİTAK 2209-B sekmesinden çalışmak istedikleri projeleri belirten veri girişini 2 Mayıs 2021'e kadar yapmaları gerekmektedir”

(Haber Merkezi)

