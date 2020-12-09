TÜBİTAK yarışmasında 3 derece

Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Samsun bölge yarışmasında 3 birincilik elde ederek Türkiye Finali’ne katılım sağlayan öğrenciler Ahmet Arda Altıaylık Coğrafya alanında Türkiye 2'ncisi, Efsa İrem Aktar Biyoloji alanında Türkiye 3'üncüsü ve Zeynep Fidan Biyoloji alanında Türkiye 4'üncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı açıklamada; “Öğretmen ve öğrencilerimiz Çorum’u gururlandırarak göğsümüzü kabarttılar. Bu süreçte emeği geçen BİLSEM öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimizi gönülden tebrik ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Sadık Efe de öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

(Haber Merkezi)

