TÜBİTAK yarışmasında 3 derece
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışması’nda 3 ayrı Türkiye derecesi ile büyük bir başarıya imza attı.
Güncel 09.12.2020, 20:30
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Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Samsun bölge yarışmasında 3 birincilik elde ederek Türkiye Finali’ne katılım sağlayan öğrenciler Ahmet Arda Altıaylık Coğrafya alanında Türkiye 2'ncisi, Efsa İrem Aktar Biyoloji alanında Türkiye 3'üncüsü ve Zeynep Fidan Biyoloji alanında Türkiye 4'üncüsü oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı açıklamada; “Öğretmen ve öğrencilerimiz Çorum’u gururlandırarak göğsümüzü kabarttılar. Bu süreçte emeği geçen BİLSEM öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimizi gönülden tebrik ediyoruz” dedi.
Okul Müdürü Sadık Efe de öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.
(Haber Merkezi)
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