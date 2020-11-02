TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek.

Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 4, İzmir Kalkınma Ajansı da 6 personel alacak.

Ahiler Kalkınma Ajansının 2 uzman personel, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşavirini kapsayan alımı için 30 Kasım-11 Aralık, İzmir Kalkınma Ajansının 3 uzman personel, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan alım planı kapsamında da 23 Kasım-4 Aralık döneminde "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden başvuru yapılabilecek.