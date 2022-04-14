TÜBİTAK bölge yarışmasında Çorum’a üç birincilik, bir üçüncülük

Samsun’da düzenlenen bölge finaline katılan Çorumlu öğrencilerden 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji alanında iki birincilik, Fizik alanında ise bir üçüncülük elde etti. 2204 -B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerin Yarışması’nda ise yine Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Fizik alanında birincilik elde etmeyi başardı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ödül alan projeler hakkında şu bilgiler verildi; “Biyoloji Alanında "On Farklı Uçucu Yağın Repellent ve Kontakt Etkilerinin İncelenmesi" projesi ile Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Cihad Can Özbaydemir ve Alara Duha Köklükaya birincilik, Biyoloji alanında "Mastit Meme İltihabının Erken Tespiti" projesi ile Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Ahmet Kağan Üstünay birincilik ve fizik alanında “Beton Üretiminde Alternatif Yöntemler" projesi ile Çorum Bilim ve Sanat Merkezi’nden Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında Kerem Yalçın üçüncülük alarak büyük bir başarı elde ettiler.”

İlimizden lise ve ortaokul kategorilerinde toplam 13 projenin katıldığı bölge finalinde yüzde 23’lük oranda Türkiye finallerine katılım hakkı elde edildiği de bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bölge finalinde ilimizi temsil eden Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Mehmet Fidan, Merkez İnönü Anadolu Lisesi Öğretmeni Özlem Kış, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Öğretmeni İlhan Koç, Merkez Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Melike Eker Baş, İskilip Azmimilli Ortaokulu Öğretmeni Emre Erden, İskilip Atatürk Ortaokulu Öğretmeni Gökçe Yüksel ve Çorum Atatürk Lisesi öğrencilerine de teşekkür edildi.

(Haber Merkezi)

