Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98550
ALTIN
380.589
DOLAR
6.8181
STERLİN
8.6002
EURO
7.4772

TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.

TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.

14 Nisan 2020 Salı 19:55
TÜBİTAK 34 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.

Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu (www.iskur.gov.tr), TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

(AA)

İlgili Haberler
107 kişi hayatını kaybetti
107 kişi hayatını kaybetti
Tavuk eti üretimi Şubat ayında arttı
Tavuk eti üretimi Şubat ayında arttı
Çorum’un köylerine 44 milyonluk ödenek
Çorum’un köylerine 44 milyonluk ödenek
AGD’den “1 Milyon Hatim” kampanyası
AGD’den “1 Milyon Hatim” kampanyası
Valilikten minare açıklaması
Valilikten minare açıklaması
“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”
“Kriz çığırtkanlarına pirim vermeyin”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim