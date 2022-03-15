Tuba Bahar defnedildi

2000 yılında kaybettiğimiz Belgin Bahar ile Orhan Bahar’ın kızları olan Tuba Bahar, iki yıldan beri kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Tuba Bahar’ın cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ayrıca Amasya Suluova’dan gelme İbrahim Saçıkara’nın babası, Nurettin Kara ve Belediye’den emekli Yakup Bağır’ın kayınbabası Mustafa Saçıkara; Boğacık Köyü’nden gelme Sıvacı Osman Yılmaz’ın eşi Hediye Yılmaz ile merhum terzi Necdet Dikenli’nin eşi, emekli öğretmen Celal Dikenli, Adnan Dikenli, Remziye Bayram’ın anneleri Nazmiye Dikenli’nin de cenaze namazları Ulucami’de kılındı.

ÇORUM HABER, merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

