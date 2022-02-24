TSO’ya Vergi Haftası ziyareti

33.Vergi Haftası nedeniyle, İl Defterdarı Durak Sercan’a ziyarette Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdürü Selami Erkoç ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan eşlik etti.

TSO Başkanı Başaranhıncal, nazik ziyareti için heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

