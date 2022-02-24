TSO’ya Vergi Haftası ziyareti
İl Defterdarı Durak Sercan, 21-27 Şubat tarihleri arasında bu yıl 33.’sü kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.
Güncel 24.02.2022, 18:48
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33.Vergi Haftası nedeniyle, İl Defterdarı Durak Sercan’a ziyarette Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Gelir Müdürü Selami Erkoç ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan eşlik etti.
TSO Başkanı Başaranhıncal, nazik ziyareti için heyete teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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