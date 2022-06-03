TSO’nun “İhracat Seferberliği” paneli
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile düzenlenen “İhracat Seferberliği” konulu panel, bugün saat 14.00’de TSO Toplantı Salonu’nda yapılacak.
Güncel 03.06.2022, 01:09
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Panelin moderatörlüğünü Sistem Global Danışmanlık İcra Kurulu Üyesi Onur Balcı üstlenirken, Hazal Bedir, Nursel Üstündağ ve Melih Tan, farklı konuları değerlendirecekler.
(Haber Merkezi)
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