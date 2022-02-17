TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın: “Şoförler zor durumda”

TŞOF Başkanı Apaydın, 1 yıl içerisinde araç yakıtlarına gelen zamlar ile şoförlerimizin zor durumda kaldığına dair açıklamalarda bulundu. Apaydın, “2021 yılı Şubat ayında motorin litre fiyatı 6,59 Türk lirası civarındayken 2022 yılı Şubat ayına kadar gelen dönemde yüzde 134 zam geldi. Taksi, dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam gelmesi esnafımızın emeğini karşılamıyor. Bu durum şoför esnafımızı zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“EŞEL MOBİL SİSTEMİ GELMELİ,

AKARYAKITTA KDV KALKMALI”

Tüm enerjisiyle hizmet eden şoförler için açıklama yapan Apaydın, “ 1 yıl içinde artan maliyetler sonrasında esnafımızın tarifelerine gelen zamlar giderleri karşılayamayacak noktaya getirdi. Anayasamızın güvence altına aldığı 173’üncü maddesinde anlatıldığı gibi devlet esnaf ve sanatkârımızı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alması gerekiyor. Şoförlerimizin zor zamanlar yaşadığı akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV’nin kaldırılması ve Eşel mobil sisteminin tekrar uygulanması gerekiyor” dedi.

“ÜCRETSİZ BİNİŞLER İÇİN

VERİLEN DESTEK ARTMALI”

Ücretsiz taşıma desteğinin yetersiz olduğunu vurgulayan Apaydın, “Şoförlerimizin artan maliyetler ile daha da zorlanmaması için halk otobüsçülerine verilen ücretsiz taşıma desteğine düzenleme gelmesi, en azından üstlerindeki yükü hafifletmek adına esnafımız için yeni ve rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Esnafımızın maliyetlerinin günlük olarak artması, artan maliyetler karşısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ücretsiz binişler için özel halk otobüslerine Ankara ve İstanbul’da araç başı verdiği desteğin halen 1330 Türk lirası, diğer büyükşehirlerde 1000 TL, büyükşehir olmayan illere verdiği desteğin 800 Türk lirasında kalması akaryakıta 1 yıl içerisinde yüzde 134 zam gelmesi ile esnafımızı zorluyor. Destekler arttırılarak güncellenmeli yolcu başına hesaplanmalı” şeklinde konuştu.

(Uğur GÖRKEM)

