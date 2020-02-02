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TSO’dan Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya hayırlı olsun ziyareti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSO’dan Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya hayırlı olsun ziyareti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

02 Şubat 2020 Pazar 19:29
TSO’dan Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile devam eden proje okulu ve yeni alan dalları ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, geçmişte olduğu gibi mevcut projeler başta olmak üzere bundan sonraki projelerde de ortak çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.(Haber Merkezi)

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