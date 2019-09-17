TSO’dan elektronik takip ve takograf uyarısı

Bununla birlikte, yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada bu uygulamanın da 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

TSO tarafından yapılan açıklamada, her iki uygulamaya ilişkin olarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı görevlileri tarafından, 20.09.2019 Cuma günü saat 09.00-14.00 saatleri arasında Çorum TSO Toplantı Salonu’nda bölgesel bilgilendirme toplantısı düzenleneceği, ilgili belgelere sahip firmaların seminere katılmalarının yararlarına olacağı ifade edildi. (Haber Merkezi)