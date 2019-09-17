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TSO’dan elektronik takip ve takograf uyarısı

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri konusunda yükümlülükleri bulunduğu hatırlatılarak uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı kaydedildi.

TSO’dan elektronik takip ve takograf uyarısı

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri konusunda yükümlülükleri bulunduğu hatırlatılarak uygulamanın 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı kaydedildi.

17 Eylül 2019 Salı 23:41
TSO’dan elektronik takip ve takograf uyarısı

Bununla birlikte, yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermelerinin zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada bu uygulamanın da 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

TSO tarafından yapılan açıklamada, her iki uygulamaya ilişkin olarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı görevlileri tarafından, 20.09.2019 Cuma günü saat 09.00-14.00 saatleri arasında Çorum TSO Toplantı Salonu’nda bölgesel bilgilendirme toplantısı düzenleneceği, ilgili belgelere sahip firmaların seminere katılmalarının yararlarına olacağı ifade edildi. (Haber Merkezi)

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