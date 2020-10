TSO’dan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Mesajlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 97 yıl önce tüm zorluklara karşın inanç ve kararlılıkla kazanılan milli mücadele ile milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyet’in armağan edildiğini vurgulayan Karadaş ve Başaranhıncal ayrıca şunları dile getirdiler:

“Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce Türk milleti, kendine emanet edilen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışılacak, Atatürk ilke ve inkılaplarına her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içindeyiz. Bizi aydınlık geleceğimize taşıyan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarının aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken; eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi ise şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.” (Haber Merkezi)