TSO’dan Çorum’un ihracat şampiyonlarına kutlama

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2020 araştırmasına göre Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan Çorum’un gurur kaynakları Ahlatcı Holding, Alapala Makine ve Uğur Grup firmalarını ziyaret etti.



Karadaş ve Başaranhıncal, ziyarette firmaların Yönetim Kurulu Başkanları Ahmet Ahlatcı’yı, İsmail Alapala’yı ve Uğur Barlık’ı Çorum ve iş dünyası adına Türkiye genelinde ihracatta sağladıkları başarılardan dolayı tebrik etti.

(Haber Merkezi)

