TSO’dan Baro’ya kutlama

Başaranhıncal ve TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü ile birlikte Baro Başkanı Turan Kalıpçı’ya kutlama ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Baro Başkanı Kalıpçı da TSO heyetine nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

