TSO’dan Ak Parti’ye ziyaret

Başaranhıncal, yönetim kurulu başkan yardımcısı Turgut İlgü ve TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel ile birlikte ziyaret ettiği partide Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile görüştü.

AK Parti’nin Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan yeni binasına taşınmasından dolayı hayırlı olsun dileklerini ileten TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Milletvekili Ceylan da ziyaretlerinden dolayı TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Çorum ile ilgili hemen her konuda TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile sürekli olarak istişare halinde oldukları anlatan Milletvekili Ceylan, amaçlarının Çorum’a hizmet olduğunu, Çorum’un her alanda gelişmesi, kalkınması için bundan sonra da birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ahlatcı, “Siz iş dünyası olarak, biz siyasetçiler olarak tek derdimiz, tek gayemiz Çorum’umuza hizmet etmektir. Bunu da iyi ilişkiler içerisinde olarak yapmaya özen gösteriyoruz. Ziyaretimiz bu bakımdan bizi ziyadesiyle memnun etmiştir” diye konuştu.