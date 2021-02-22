TSO’da Ziraat Bankası ürün tanıtım toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında hayata geçirilen “Güvenli Ticaret Sistemi -Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü” kapsamında Ziraat Bankası ve TOBB işbirliğinde proje ürününün tanıtımı amacıyla video konferans ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Bekir Eken de katıldı.

Online olarak ülke genelinde aynı anda gerçekleştirilen toplantıda; projenin amacı ve tedarik zincirinde yer alan işletmelerin projeden nasıl yararlanacağına ilişkin sunum yapıldı.

(Haber Merkezi)