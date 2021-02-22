TSO’da “Marka yolculuğu ve tasarım hikayesi” eğitimi

Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca başkanlığında video konferans ile yapılan eğitime, İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, girişimci kadınlar ve öğrenciler katıldı. Marka ve Hikâye Tasarımcısı Özgür Ahmet Köse; markanın önemi, marka isminin belirlenmesi, bulunduğumuz dönem içerisinde pazarlamanın dönüşümü, dijital platformlar üzerinden insanları etkileyerek satış yapmanın önemi, tavsiye pazarlaması kullanımı, duygusal pazarlama teknikleri ile ürünün sunumu ve hedef kitlenin tanınması konularını anlattı.

Eğitimin sonunda, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Marka ve Hikâye Tasarımcısı Özgür Ahmet Köse’ ye verdiği bilgiler ve sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve Kurul Üyeleri ile bir araya gelerek 2021 yılı projelerini görüştü.

(Haber Merkezi)