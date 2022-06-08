TSO’da kursiyerlere sertifika
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhasebe eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.
Güncel 08.06.2022, 19:42
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Hitit Üniversitesi HİTİTSEM'de gerçekleştirilen Ön Muhasebe Eğitimi'nde düzenlenen eğitimleri tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.
Çorum TSO’da düzenlenen törende TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve TOBB KGK Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu tarafından kursiyerlere belgeleri verildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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