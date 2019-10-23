TSO’da “bireysel genç girişim” eğitimi

Çorum TSO’da bugün 09.30- 17.30 saatleri arasında verilecek olan eğitime tüm Oda üyelerinin davetli olduğu bildirildi.

TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı ile ilgili olarak Çorum TSO tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“TÜBİTAK’ın genç girişimcileri, AR-GE ve inovasyon içeren teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için 200 bin TL hibe ile desteklediği bir programdır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ nin 2015 yılından bu yana yürütücüsü olduğu TÜBİTAK BiGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında, Teknoloji ve Yenilik tabanlı AR-GE Projeleri için 14 ilde eğitimler ve mentorluklar vererek sürdürdüğü faaliyetleri sonucunda, TÜBİTAK tarafından açılan 4 çağrı döneminde 10 ilden 48 girişimcinin kendi işini kurması için toplamda 7.200.000 TL hibe almasını sağlamıştır.” (Haber Merkezi)