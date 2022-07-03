TSO ve Borsa’yı ziyaret
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel, Orta Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Semra Şahin, Çorum İl Başkanı Pelin Tuğut ve Yardımcısı Ali Çan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ı ziyaret ettiler. Borsa ziyaretinde, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da bulundu.
Güncel 03.07.2022, 18:57
18
(Haber Merkezi)
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