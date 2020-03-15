TSO ve Borsa’dan virüs fırsatçılarına sert tepki!

Çetin Başaranhıncal ile Naki Özkubat, korona virüsü öne sürerek ürünlerde haksız fiyat artışı yapanlarla ilgili gerekli tüm adımların atılacağını dile getirdi.

Başaranhıncal ve Özkubat açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Dünyada yaşanan koronavirüsü etki ve bahanesi ile ülkemizde bazı ürünlerde haksız fiyat artışları oluşmaya başlamıştır. Gelecek şikayetler karşısında haksız fiyat artışı yapan firmalara yönelik olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret Borsamızın disiplin kurullarının gerekli girişimlere başlayacağını, tüm kamuoyunun bilgisine sunarız”

(Volkan SINAYUÇ)