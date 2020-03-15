Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95605
ALTIN
311.554
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7873
EURO
7.0130

TSO ve Borsa’dan virüs fırsatçılarına sert tepki!

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, yaptıkları ortak basın açıklaması ile dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vakaların ortaya çıkması ile birlikte fırsatçılık yapanlara karşı sert çıktı.

TSO ve Borsa’dan virüs fırsatçılarına sert tepki!

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, yaptıkları ortak basın açıklaması ile dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vakaların ortaya çıkması ile birlikte fırsatçılık yapanlara karşı sert çıktı.

15 Mart 2020 Pazar 21:50
TSO ve Borsa’dan virüs fırsatçılarına sert tepki!

Çetin Başaranhıncal ile Naki Özkubat, korona virüsü öne sürerek ürünlerde haksız fiyat artışı yapanlarla ilgili gerekli tüm adımların atılacağını dile getirdi.

Başaranhıncal ve Özkubat açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Dünyada yaşanan koronavirüsü etki ve bahanesi ile ülkemizde bazı ürünlerde haksız fiyat artışları oluşmaya başlamıştır. Gelecek şikayetler karşısında haksız fiyat artışı yapan firmalara yönelik olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Ticaret Borsamızın disiplin kurullarının gerekli girişimlere başlayacağını, tüm kamuoyunun bilgisine sunarız”

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Jandarma’dan kadınlara çiçek
Jandarma’dan kadınlara çiçek
YRP kadınları kutladı
YRP kadınları kutladı
“Şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir”
“Şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir”
Milletvekili Ceylan’dan ‘Tıp Bayramı’ kutlaması
Milletvekili Ceylan’dan ‘Tıp Bayramı’ kutlaması
Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildi
Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildi
Kamu binalarında da dezenfekte çalışması
Kamu binalarında da dezenfekte çalışması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim