TSO üyelerine BİGG GARAJ Projesi anlatıldı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda verilen eğitime oda üyeleri katıldı. Selma Kangal Yılmaz’ın eğitimci olarak katıldığı programda TÜBİTAK’ın genç girişimcileri, AR-GE ve inovasyon içeren teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için 200 bin TL hibe ile desteklediği belirtildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ nin 2015 yılından bu yana yürütücüsü olduğu TÜBİTAK BiGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında, Teknoloji ve Yenilik tabanlı AR-GE Projeleri için 14 ilde eğitimler ve mentorluklar vererek sürdürdüğü faaliyetleri sonucunda, TÜBİTAK tarafından açılan 4 çağrı döneminde 10 ilden 48 girişimcinin kendi işini kurması için toplamda 7.200.000 TL hibe almasının sağlandığını belirten Selma Kangal Yılmaz, TOBB ETÜ TTO’nun, BİGG GARAJ kapsamında iş fikrini hayata geçirmek ve kendi şirketini kurmak isteyen başvuru sahiplerine iş planı yazma eğitimi, bire bir mentorluk vb. destekler sağladığını anlattı.

(Erkan BAYATLI)