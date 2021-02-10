TSO: “Sevgi, insanı hayata bağlayan en yüce duygu”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası da, bir mesaj göndererek “sevgi”nin, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı. TSO’nun mesajı şöyle:

“Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak Çorum Haber Gazetesinin toplumumuzda sevgi ve dayanışmanın daha da artırılması için başlatmış olduğu ve Çorum’a özgü olarak, bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği Toplumsal Sevgi Haftası’nı, İş dünyası içindeki iş birliğinin, karşılıklı güvenin, saygı ve hoşgörünün geliştirilmesinde de önemli günler olarak görmekteyiz.”

“Sevgi insanı hayata bağlayan insanı yaşama kenetleyen, insanın karşısındakine duyduğu en yüce duygudur. Toplumun fertleri arasında sevgi varsa toplumun her kesimi huzurlu ve mutludur. Çorum Haber Gazetesi’nin öncülüğünde başlatılan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün de içerisinde yer alan toplumsal sevgi haftasının dostluğumuzun, kardeşliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederiz.” (Haber Merkezi)