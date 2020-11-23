TSO, Öğretmenler Günü’nü kutladı

Öğretmenlerin, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olarak toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olduklarını söyleyen Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarında şunları kaydetti:

“Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak, ülke başarısının daha iyiye ve daha ileriye ulaşması için gerekli en temel şey eğitimdir. Uygar ve kültürlü bireyleri yetiştiren ve topluma kazandıranlar ise eğitimi veren öğretmenlerdir. Onların verdikleri bilimsel, çağdaş, mesleki ve sosyal eğitimle; güçlü, bilgili ve gelişime açık bireyler yetişecek, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir toplum oluşturulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarken tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”(Haber Merkezi)