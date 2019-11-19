TSO Meclisi’nde yeni kredi paketleri hakkında bilgi verildi

Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerinin görüşülüp kabul edilmesinden sonra, toplantıya katılan Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Mustafa Sarıkuş, işletmelere yönelik yeni uygulamaya konulan kredi paketleri hakkında bilgi verdi. Sarıkuş yaptığı açıklamada; büyüme, istihdam ve yerli üretimin ülke ve kamu bankaları için öncelikli konular arasında olduğunu belirterek, özellikle ithal ikameye dayalı imalat sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin hammadde-ara malı imalatı, makine imalatı ile yerli ve yeni makine alımını destekleyen ivme finansman kredi paketinde yer alan kredilerden bahsetti.

kredileri yatırım ve işletme kredileri şeklinde değerlendirdiklerini kaydeden Sarıkuş, kredilerin değişken faizli, belli bir dönem anapara ödemesiz ve uzun vadeli krediler olduğunu ifade etti. Konuşmasında, istihdam odaklı işletme kredisi ve turizm işletme kredisi hakkında da bilgi veren Mustafa Sarıkuş, banka şubeleri ile irtibat kurulması halinde daha detaylı bilgi alınabileceğini söyledi.

Meclis üyelerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından Meclis Toplantısı sona erdi.

(Haber Merkezi)