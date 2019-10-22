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TSO Meclisi’nde “kişisel verilerin korunması” anlatıldı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, önceki gün TSO Meclis Salonu’nda yapıldı.

TSO Meclisi’nde “kişisel verilerin korunması” anlatıldı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı, önceki gün TSO Meclis Salonu’nda yapıldı.

22 Ekim 2019 Salı 23:45
TSO Meclisi’nde “kişisel verilerin korunması” anlatıldı

Meclis Toplantısı’nda gündem maddelerinin görüşülüp kabul edilmesinden sonra, Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Doğruer, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında kısa bir bilgi verdi. Ardından Murat Gülgün, kişisel verilerin önemi, kişisel verilerin korunması kanununun kapsamı, bu kanuna neden ihtiyaç duyuldu, veri sorumluları sicili (VERBİS) nedir, kişisel verilerin işlenme şartları, hukuki ve cezai sorumlulukları gibi konuların anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Meclis üyelerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından Meclis Toplantısı sona erdi.

(Haber Merkezi)

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