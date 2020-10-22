TSO ile istişare

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ile Lemzi Çöplü, Belediye Meclis Üyesi ve TSO Disiplin Kurulu Başkanı Kenan Özüyağlı ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Aşgın ve TSO Başkanı Başaranhıncal ziyarette çeşitli konularla görüş alışverişinde bulundu. Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TSO Başkanı Başaranhıncal ile bazı önemli projelerle ilgili değerlendirmede bulunduklarını açıkladı.

(Haber Merkezi)