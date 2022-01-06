TSO heyetinden Rektör Prof. Dr. Öztürk’e ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal, beraberinde TSO Genel Sekreter Yardımcısı Sule Akkese, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, TOBB İl Kadın Girişimciler Başkan Yardımcıları Şule Bilge, Gönül Özdilli, İcra Komite Üyesi Elif Dalyan, ve TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'ı ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette TSO ve Hitit Üniversitesi arasında yapılan işbirlikleri üzerine konuşuldu.

(Aliye ÖNCEL)

